https://static.news.ru/photo/e76ce20c-e9ec-11e9-8640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальных заявлений по поводу выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) сделано не было. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует. Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности, — цитирует дипломата сайт российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Россия привержена выполнению обязательств по договору и проявляет максимальную гибкость для его сохранения.

Примером тому является снятие запрета на полёты в 10-километровых зонах вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее News.ru писал, что председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу. Политик направил письмо с протестом советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену.

Заявление осудил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его мнению, договор важен для всех сторон, а отсутствие документа может вызвать высокий риск конфликтов в небе «по недоразумению».