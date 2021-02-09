Захарова: США должны определиться с курсом в отношении РФ в течение месяца

https://static.news.ru/photo/417a13b8-6b7a-11eb-90e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти ожидают, что администрация президента США Джо Байдена определит свои подходы к политике в отношении России в течение ближайшего месяца, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Я думаю, что где-то в течение, наверное, текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать, — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По её словам, пока прошли только телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Захарова считает, что в настоящее время в Соединённых Штатах идёт формирование не только команды, но и подходов.

Пока ещё по ключевым вопросам, по крайней мере, международной повестки эти подходы не анонсировались, — добавила официальны представитель МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, почему Байден позвонил Путину, но ещё не успел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином несмотря на то, что Россия не является американским союзником.