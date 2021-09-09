Захарова сравнила телеведущего Попова с Трампом из-за блокировки в Twitter

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокировку Twitter-аккаунта кандидата в депутаты Госдумы, телеведущего Евгения Попова, сравнила его с экс-главой США Дональдом Трампом. Об этом она рассказала в Telegram-канале. Бывшего главу Белого дома многие соцсети заблокировали, так как посчитали, что, проиграв выборы президента основному оппоненту Джо Байдену, он организовал беспорядки, в том числе штурм Капитолия.

Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты Госдумы. Женя, это успех. Партнёры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь, — написала дипломат.

Она назвали блокировку аккаунта Попова в Twitter «показательной ситуацией», добавив, что в обычном случае Москва квалифицирует подобное «как цензуру, вмешательство и тд». Однако в этот раз Захарова посчитала ограничение доступа к социальной сети «признанием» со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Twitter-аккаунт Евгения Попова был заблокирован за «манипулирование выборами и другими общественными мероприятиями».

После выборов президента США Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.