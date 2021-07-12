Захарова сравнила политику Украины и талибов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал нидерландского издания De Telegraa, в котором сравниваются события на Украине в 2014 году с текущей ситуацией в Афганистане. По её словам, журналисты обратили внимание на то, что талибы («Талибан», запрещено в России) сразу после захвата власти призвали не использовать воздушное пространство над страной. А вот украинские политики так не поступили, что привело к трагедии с Boeing МН17.

Поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые с 2014 года вели боевые действия у себя на востоке страны, и не думали этого делать, — написала Захарова в своём Teleagram-канале.

Журналисты считают, что в настоящий момент риска случайного уничтожения голландского самолёта в небе над Афганистаном нет. Однако семь лет назад такой риск был на Украине. Официальный представитель МИД России нашла такую точку зрения убедительной, так как само государство должно сообщать о том, что «небо закрыто». Но тогда страна сразу начинает терять деньги, что приводит к «трудностям перевода» и «мучениям выбора».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения самолёта суд в Нидерландах планировал рассмотреть в июне-июле 2021 года.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.