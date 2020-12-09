Захарова сравнила обвинение россиянина в шпионаже в Дании с охотой на ведьм

https://static.news.ru/photo/cb1b595c-3a3c-11eb-b20f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Обвинения российского гражданина в шпионаже в Дании являются бездоказательными. Они напоминают охоту на ведьм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена, — отметила российский дипломат.

Она подчеркнула, что происходящее ставит по удар деятельность российских специалистов в Дании. Ситуация находится на контроле в МИД РФ. Россиянину предоставлен адвокат. Мужчина не признаёт свою вину.

Рассчитываем, что справедливость — при всём предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника — возобладает, — подчеркнула Захарова.

Как писал NEWS.ru, посольство РФ в Дании расценивает как ошибку арест россиянина и предъявление ему обвинений. Дипломаты выразили надежду, то суд вынесет оправдательный приговор и гражданин РФ будет освобождён.

Уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, которое проводилось спецслужбами Дании. Россиянин находится под стражей с июля. В числе прочего его подозревают в предоставлении информации о датских энергетических технологиях российской разведке. Обвинение будет добиваться тюремного срока и депортации россиянина. Подробности уголовного дела неизвестны, следствие отказываться давать какие-либо комментарии.

Ранее парижский суд приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы и штрафу в €100 тысяч. Его призвали виновным в отмывании денег с помощью незаконно созданной им биржи криптовалют. Защита Винника намерена обжаловать этот приговор.