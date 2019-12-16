https://static.news.ru/photo/990c40be-1235-11ea-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отказ в допуске российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского всё больше напоминает сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналиста НТВ Алексея Чеботарёва 16 декабря не пустили на территорию Украины после того, как он не смог подтвердить цель визита. Это случилось с журналистами телеканала уже в третий раз после того, как Владимир Зеленский во время встречи «нормандской четвёрки» пригласил российские СМИ приезжать в страну.

Также 16 декабря сообщили о запрете на въезд на Украину для съёмочной группы телеканала «Звезда».

После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину«. Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала Захарова в своём аккаунте в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала свою версию того, по какой причине российские СМИ подвергаются преследованиям на территории Прибалтики. По её словам, дело в том, что отечественные журналисты транслируют «историческую правду».