Захарова: Россия формирует список недружественных государств

https://static.news.ru/photo/84f20174-a5bc-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что список недружественных государств на данный момент формируется. В нём присутствуют Соединённые Штаты.

Она напомнила, что накануне был опубликован указ президента РФ Владимира Путина. Согласно новым правилам, государства, объявляющиеся недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и «в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств“».