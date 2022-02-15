Захарова сообщила о завершении подготовки ответа по гарантиям безопасности

Подготовка российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности почти полностью завершена, заявила в эфире шоу «Соловьёв Live» официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По словам дипломата, ответ будет дан, «и не так, как даются ответы нашими западными партнёрами».

Самое главное, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии, — сообщила Захарова.

Она рассказала, что накануне оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — сделали соответствующий доклад президенту Владимиру Путину. В своём ответе российская сторона «наметила контуры» для дальнейшей работы.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.