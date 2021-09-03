Захарова: Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО

Ситуация в Афганистане показала неспособность НАТО в целом и США, в частности, эффективно планировать и координировать свои действия. Об написала на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Захаровой, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы.

А видеокадры самоунижения «непобедимой машины», облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчётов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка, — написала российский дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в сложившейся ситуации для НАТО было бы самое время провести работу над ошибками, но блок, ничего подобного делать, кажется. не собирается. Он просто начинает учения, дабы отвлечь внимание общественности от своего провала. При этом чаще всего для манёвров выбираются страны Балтии и Восточной Европы.

Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, Альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России, — отметила Захарова.

При этом дипломат напомнила, что НАТО, несмотря на провалы, заявляет о новых планах — в частности, альянс намерен увеличить своё присутствие в Арктике. В этой связи Захарова считает, что «деградация альянса очевидна».

Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали. Представляю, что будет в Арктике, — написала она.

В заключении Захарова отметила, что НАТО может сколько угодно говорить об угрозе со стороны и Китая и запугивать мир «русскими хакерами» и «кремлёвской пропагандой».

Но жизнь, как говорится, жестко возвращает в реальность тех, кто от неё отрывается, — резюмировала дипломат.

Ранее стало известно, что стартовали военные манёвры НАТО под названием «Серебряная стрела 2021». Они пройдут на территории Латвии.