Захарова: шпиономания навязана Болгарии извне

https://static.news.ru/photo/37c39992-8e1c-11eb-89b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из Болгарии, заявила, что на позицию Софии в отношении РФ оказывается влияние извне.

Не могу не согласиться с тем, что, так как это не отвечает интересам народа Болгарии, скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне, — цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что национальными интересами Болгарии данный инцидент объяснить невозможно. Захарова также отметила, что недавнее объявление российских послов персонами нон-грата в стране является уже пятым подобным случаем.

Некоторое время назад власти Болгарии потребовали от двух сотрудников посольства РФ в Софии покинуть страну в течение 72 часов. Их заподозрили в «осуществлении нерегламентированной разведывательной деятельности».

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала Софию прекратить шоу по теме шпионажа. Она заявила, что дипломатов выдворяют под вымышленным предлогом.

В МИД РФ, в свою очередь, призвали Болгарию прекратить участие в «охоте на ведьм», наносящей ущерб её национальным интересам. В Москве отметили, что София не представила доказательств вины дипломатов, а также пообещали дать ответ на их высылку.