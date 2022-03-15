Захарова: Совет Европы давно стал инструментом натовской пропаганды

Совет Европы давно стал инструментом пропаганды НАТО, площадкой для реализации информационно-политических кампаний Альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её слова приводит РИА Новости. По мнению представителя МИД, пока организация существует в таком виде, России в ней «делать нечего».

Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, — сказала она.

По словам Захаровой, Москва неоднократно отмечала, что члены НАТО и структуры Альянса через его механизмы во многом формировали повестку в рамках СЕ. Она добавила, что организация превратилась в площадку для информационно-политических кампаний НАТО, от эффективной и равноправной работы не осталось ничего.

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проголосовали 216 депутатов, трое — воздержались, против — никто.

Накануне вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой сообщил, что РФ уже приняла решение о выходе из СЕ. Соответствующее письмо главы МИД России Сергея Лаврова уже вручено генсеку организации.