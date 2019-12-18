https://static.news.ru/photo/7c91516e-21b1-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что заявления о вмешательстве РФ во внутренние дела Литвы в 1991 году абсурдны. По её словам, в этот момент страна юридически оставалась в составе Советского Союза.

Она отметила, что старается «дистанцироваться» от комментирования позиции Европейского парламента, который осудил незаконные действия российских властей в отношении литовских участников процесса по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, передаёт ТАСС.

Международное признание Литва получила лишь в сентябре 1991 года, в том числе и со стороны европейских государств, парламентарии которых проголосовали за эту резолюцию Европарламента. К сожалению, это их никоим образом не смутило, — подчеркнула она.

Захарова добавила, что на момент обсуждаемых событий всё происходившее в Вильнюсе являлось внутренним делом СССР.

Это вообще из разряда какого-то романа. То есть получается, что Советский Союз напал сам на себя, — сказала она.

Дипломат уверена, что преследование россиян шло вразрез с нормами международного права, так как вменяемые им преступления отсутствовали в законах как Литвы, так и Советского Союза.

Как писал NEWS.ru, Литва подготовила перевод приговора по делу о событиях января 1991 года на русский язык. Он будет передан фигурантам, не владеющим литовским языком.

Окружной суд Вильнюса огласил приговор 27 марта. В зале присутствовали лишь двое обвиняемых — гражданин РФ полковник запаса Юрий Мель и его сослуживец — литовец Геннадий Иванов. Первого приговорили к семи годам, второго — к четырём.

Большинство обвиняемых были осуждены на длительные сроки тюремного заключения заочно. Так, экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову назначили 10 лет лишения свободы.