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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса является «настоящей проверкой на человечность» в международных отношениях.

По её словам, данная проблема может показать способность и готовность государств «действовать ответственно и солидарно». Она выразила мнение, что ситуация с коронавирусом является глобальным вызовом, «не признающим национальные границы».

В принципе, ситуация с пандемией коронавируса - это настоящая проверка на человечность, в том числе и в международных делах. Это проверка нашей способности оставаться людьми в самые сложные моменты, — сказала Захарова.

По её словам, сейчас в мире наступил момент, когда государства, которые заявляют себя как мировые лидеры, могут проявить это лидерство и «показать достойный пример экономической поддержки». Однако, по мнению Захаровой, они это не делают, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что продление Евросоюзом санкций против России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила как катастрофическую глупость на фоне пандемии коронавирусной инфекции во всём мире.