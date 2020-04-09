Захарова считает обвинения РФ в дезинформации невразумительными

https://static.news.ru/photo/21596df8-7a86-11ea-a124-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ответ Государственного департамента Соединённых Штатов на просьбу подтвердить обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу. Она назвала сообщение американских властей невразумительным.

По её словам, российская сторона не получила ни доказательств, ни подробных объяснений утверждениям, которые высокопоставленные лица США делали в американских СМИ, передаёт ТАСС.

С удивлением наблюдаем за попытками нескольких американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии, — подчеркнула она.

Дипломат также назвала неконструктивным предложение госсекретаря Майкла Помпео о пересмотре финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии, — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны должны помогать друг другу в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции. По её мнению, государства должны идти навстречу друг другу без каких-то веских причин.