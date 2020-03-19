https://static.news.ru/photo/b584f934-69f6-11ea-a7d2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Российские власти приняли решение расширить список граждан из стран Евросоюза, которым будет запрещён въезд на территорию РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, это является ответной меры на действия Брюсселя.

Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран — членов институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ, — заявила Мария Захарова.

13 марта Евросоюз продлил санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Их обвиняют в подрыве территориальной целостности суверенитета Украины. Изначально санкции были введены в марте 2014 года, однако они неоднократно продлевались.

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия должна снять санкции с России. По его словам, нужно учитывать неблагоприятную ситуацию, которая развивается в мире из-за коронавируса.

Сенатор Константин Косачёв положительно отнесся к инициативе своего коллеги. Он подчеркнул, что антироссийские санкции не достигают положительного результата. Сенатор считает, что их давно пора отменить.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал санкции в отношении России бесполезными. По его словам, Россия, по разным оценкам, недополучила из-за них около $50 млрд, однако смогла компенсировать эти потери. Российский лидер подчеркнул, что время санкций заставило Россию «включить мозги», после чего стало развиваться импортозамещение. По его словам, появились технологии, которые либо были утеряны, либо их раньше не было.