Захарова: Россия и Финляндия не спорили о границе после войны

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Россия и Финляндия никогда не поднимали вопрос о государственной границе, сформировавшейся по итогам Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Дипломат отметила, что обе стороны согласились с условиями Парижского мирного договора 1947 года, и общая позиция о неизменности границы «неоднократно подтверждалась на переговорах, в том числе на высшем уровне».

Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра подписан протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о прохождении российско-финляндской государственной границы, — цитирует Захарову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, бывший эксперт финляндского МИДа, писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачёве якобы согласился передать соседнему государству часть Карельского полуострова, но президент Мауно Койвисто предложением не воспользовался.

Горбачёв опроверг информацию, допустив, что подобная идея могла принадлежать кому-то другому.