Захарова: Россия примет контрмеры в ответ на высылку дипломатов из Дании

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в связи с высылкой отечественных дипломатов из Дании. Копенгаген заявил, что 15 российских дипломатов объявлены персонами нон грата.

Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны, — сказала Захарова.

Дания высылает 15 российских дипломатов из страны, передает агентство Reuters.

В настоящее время вопрос о высылке российских дипломатов рассматривают ещё несколько стран. Решение принимают главы европейских государства.

Ранее Германия заявила, что высылает 40 российских дипломатов. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что они были объявлены персонами нон грата, поскольку «каждый день работали против» свободы и сплочённости немецкого народа.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич ранее сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией. Он добавил, что такое решение принято на фоне ситуации в украинском городе Буче, где были якобы убиты мирные жители. Минобороны РФ назвало эти события провокацией.