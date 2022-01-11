Захарова: РФ ожидает от США оперативного ответа на озвученные предложения
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:43, 11 января 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль ожидает от Белого дома оперативного ответа на предложенные российской стороной варианты по гарантиям безопасности, комментарий на эту тему опубликован во вторник в Telegram-канале дипломата.
Мы ожидаем ответа Вашингтона, причём ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США,— отметила она.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прошедшем брифинге заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.
На встрече в Женеве российская делегация сделала всё возможное, чтобы донести до западных партнёров суть своих предложений о гарантиях безопасности. Это было сделано, чтобы избежать возможных недопониманий по любым вопросам, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.