Захарова: РФ ожидает от США оперативного ответа на озвученные предложения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль ожидает от Белого дома оперативного ответа на предложенные российской стороной варианты по гарантиям безопасности, комментарий на эту тему опубликован во вторник в Telegram-канале дипломата.

Мы ожидаем ответа Вашингтона, причём ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США, — отметила она.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прошедшем брифинге заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.

На встрече в Женеве российская делегация сделала всё возможное, чтобы донести до западных партнёров суть своих предложений о гарантиях безопасности. Это было сделано, чтобы избежать возможных недопониманий по любым вопросам, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.