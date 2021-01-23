Захарова: РФ готова немедленно вступить в контакт с США для продления ДСНВ

https://static.news.ru/photo/c74292f8-5cb7-11eb-819e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова немедленно вступить в контакт с США для скорейшего продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ, — говорится в комментарии Захаровой, который передаёт ТАСС.

Дипломат отметила, что договор заключается на пять лет. Она также напомнила, что срок действия текущего соглашения заканчивается 5 февраля 2021 года.

Договор о СНВ-3 (он же ДСНВ) был подписан в 2010 году между Россией и США. Тогда был согласован план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений.

Ранее, как писал NEWS.ru, страны — участницы НАТО выразили поддержку США и России в их намерении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на ближайшие пять лет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

До этого глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что соглашение может быть продлено до истечения срока его действия.