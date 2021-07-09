Захарова рекомендовала США переключиться с «русской угрозы» на инопланетян

Переключить внимание с «русской угрозы» на инопланетян и НЛО рекомендовала США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своём Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала очередной скандал с американским журналистом.

«Русское досье» стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО, — написала Захарова.

Поводом для комментария послужило заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который сообщил о том, что его регулярно прослушивала американская разведка, так как он намеревался взять интервью у российского президента Владимира Путина. По мнению Захаровой, история не заслуживала бы внимания, если бы туда в очередной раз не добавили тезис о «русской угрозе».

Она пояснила, что по мнению американского репортёра, причиной прослушки со стороны АНБ стала нелюбовь нынешней администрации США к его консервативным взглядам и желание закрыть программу «Такер Карлсон сегодня вечером».

Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб. <...> По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его «рупором Кремля» и «агентом российской пропаганды», — сообщила Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила позицию Белого дома по отношению к России с мультфильмом про Крошку Енота.