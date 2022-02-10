Захарова рассказала, почему Лондон разыгрывает карту Украины

В Лондоне активно обсуждают вопрос Украины для того, чтобы «отвести взгляд» от внутренних проблем страны, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По её мнению, в первую очередь это связано с кризисом в британской политике, который наблюдается два последних месяца. В том числе речь идёт о вопросе отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Захарова подчеркнула, что данное мнение основывается на сведениях не российских СМИ или оценке Москвы, а на данные британской прессы и дебаты в местном парламенте.

Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе всё — мировой коллапс, — отметила дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины в Европе наблюдается «крупнейшее наращивание военной мощи» со времён холодной войны. Политик в статье для газеты Times отметил, что возникший кризис может предотвратить «принципиальная и решительная дипломатия».

Джонсон также добавил, что кризис из-за ситуации вокруг Украины затмил произошедшее в связи с этой же страной в 2014 году. Условием успешного диалога дипломатов станет деэскалация, подчеркнул британский премьер.