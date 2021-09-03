Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получала угрозы от сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. В этом дипломат призналась в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

В 2020 году Навальный подверг Захарову критике за то, что она якобы оправдывает «кастовую систему» общества. В свою очередь представитель МИД предложила оппозиционеру провести дискуссию в онлайн-формате, а не в судах, где «можно спрятаться за формулировки или адвокатов». Дебаты были намечены на 1 мая 2020 года, но в результате так и не состоялись.

Как рассказала Захарова, когда вышел материал Навального, направленный в её сторону, фанаты оппозиционного политика «всё перевернули».

Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня <...>, они, естественно, переврали цитаты, всё перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед <...>, я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему, — сказала представитель МИД.

Ранее Мария Захарова рассказала, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств, включая дипмиссии США, Германии и других стран НАТО.