Захарова рассказала об истинных планах Запада по Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад стремиться накачать постсоветские страны оружием и столкнуть друг с другом. Об этом дипломат рассказала в эфире RTVI.

Планы у них были другие: накачать Украину оружием, абсолютно разворотить внутреннюю политическую элиту этой страны, разрушить все управленческие институты в этом государстве, стравить людей друг с другом и дальше все это поджечь, — сообщила Мария Захарова, комментируя влияние Запада и США на Украину.

Представитель МИД добавила, что Россия вела переговоры по ситуации в Донбассе восемь лет. И за эти годы не было ни дня, когда российские представители не вели бы переговоры.

И восемь лет мы призывали всех, на всех саммитах, во всех форматах, не смотря на санкции, которые вводились — от персональных до экономических и так далее. Мы призывали к переговорам, мы всегда к этому открыты, но войну надо заканчивать, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Запад и не собирался решать ситуацию путём переговоров. Невозможно, добавила Захарова, вести переговоры о мире и одновременно накачивать Украину оружием, а также отправлять туда инструкторов под видом учений.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуацию вокруг Украины резко изменило заявление Киева о возможности вернуть себе ядерное оружие. Она отметила, что Европе следовало бы задуматься о том, к каким последствиям может привести обладание растерзанной страной ядерным оружием.