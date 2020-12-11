Захарова рассказала об информационной войне вокруг российских вакцин

https://static.news.ru/photo/8ab82d60-3bbb-11eb-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в СМИ появляется всё больше материалов, ставящих под сомнение российские наработки в сфере вакцин против коронавируса. Она назвала это нечистоплотной конкуренцией и призвала активнее ей противодействовать.

Появился даже такой термин — «война вакцин». Появляется конкуренция, это очевидно, она сопряжена с определённым задействованием инструментов по отстаиванию своих позиций. Можно сказать, что это нечистоплотная конкуренция, часть глобального информационного противостояния, информационной войны, — заявила в эфире телеканала «Россия 24» Захарова.

По её словам, в МИД РФ с весны регулярно отслеживают появление таких материалов и публикуют опровержения.

Самое главное — здесь есть противоядие: нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях, нужно приводить примеры, направлять материалы. Это важнейшая часть противодействия, — добавила Захарова.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие игроки на мировом фармакологическом рынке используют недостойные методы для дискредитации российской вакцины от COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что конкуренция на рынке вакцин сейчас очень высокая, а нечистые меры конкурентной борьбы «видны невооружённым глазом». Некоторые страны и их фармацевтические компании, дабы воспрепятствовать вхождению российской вакцины в различные страны, прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, подчеркнул Песков.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP). По его словам, из-за этого российский препарат не может получить лицензию и вакцина вышла за рамки интересов Турции. Позже Мария Захарова назвала это сообщение дезинформацией.