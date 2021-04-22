Захарова рассказала об активных консультациях с послом России в США

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Посол России в США Анатолий Антонов проводит в Москве активные консультации. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передаёт «Москва 24».

Дипломат находится в России больше месяца.

Консультации с нашим послом сейчас активнейшим образом проходят в России, — сказала Захарова.

Антонова отозвали для консультаций в Москву в середине марта после целого ряда нелицеприятных публичных высказываний в адрес РФ. Самым резонансным стало телеинтервью президента США Джо Байдена, в котором тот согласился с мнением, что его российский коллега Владимир Путин является убийцей. Глава Белого дома заявил тогда, что Кремлю предстоит «заплатить цену» за попытки вмешательства в американские выборы.

Месяц спустя Соединённые Штаты ввели санкции в отношении российского госдолга, запретив инвесторам покупать облигации федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос возвращения Антонова в США пока не решён. Посол уже провёл ряд встреч, в том числе в МИД, Госдуме и Совфеде.

В свою очередь, посол США в России Джон Салливан был отозван из Москвы в Вашингтон. По официальной версии — для сверки позиций с администрацией нового американского президента, так как не имел возможности сделать это раньше. При этом дипломат рассчитывает вернуться в российскую столицу в течение нескольких дней.

Как заявлял Песков, послы смогут вернуться к работе после консультаций в том случае, если это будет целесообразным. По его оценке, отношения России и США сейчас «находятся в низшей точке».