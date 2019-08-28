https://static.news.ru/photo/fd4d990a-c9c0-11e9-b430-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы будут направлены в ближайшее время.

Она напомнила, что Москва перевела все деньги за 2019 год, сообщается на сайте МИДа. Относительно остальной суммы 27 августа было выпущено распоряжение правительства, в соответствии с которым выплата будет произведена.

Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершён в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов, — подчеркнула она.

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что Россия может нормально существовать и без Совета Европы. Однако если РФ исключат, то её граждане больше не смогут жаловаться в ЕСПЧ, напомнил российский лидер.