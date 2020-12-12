Захарова рассказала о том, что дипломаты тоже умирают от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a714c4a2-3d4e-11eb-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди российских дипломатов есть случаи летального исхода болезни, вызванной COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений — такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи, — цитирует её телеканал «Звезда».

Захарова добавила, что в посольствах страны болеет большое количество людей.

13 декабря стало известно, что всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что единовременные выплаты врачам, которые переедут работать с коронавирусом в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, будут удвоены. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.