Захарова рассказала о контактах Кремля с Баку и Ереваном по Карабаху

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Российские власти находятся в постоянном контакте с лидерами Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию, — цитирует дипломата РИА Новости.

Она добавила, что с 13 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами 385 человек, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. По её словам, эта цифра включает жертвы с обеих сторон. Захарова также отметила, что с 14 ноября в регион вернулись более 3 тысяч беженцев

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице Армении Ереване 19 ноября проходит очередная акция протеста. Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Недовольные начали перекрывать центральные улицы Еревана. Уже заблокированы проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникина. Участники шествия скандируют лозунги, большинство из которых так или иначе связаны с требованием к премьеру уйти со своего поста.