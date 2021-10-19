Захарова рассказала о «геополитическом биполярном расстройстве» Запада

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Сергей Миронов назвал тех, кто, по его мнению, мешает индексации пенсий работающим пенсионерам. Это министр финансов Антон Силуанов, а также правительство, написал глава справороссов в своём Telegram-канале.

По словам Миронова, казна буквально «пухнет» от денег и проблему пенсионеров можно было бы решить, но для этого нужна политическая воля, которой нет ни у правительства, ни у Силуанова, считает...