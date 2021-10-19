Захарова рассказала о «геополитическом биполярном расстройстве» Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выказывания об «угрозах» и «вызовах», звучащие с Запада, больше напоминают беседы с психологом, но с микрофоном. Так дипломат в Telegram-канале отреагировала на слова начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, назвавшего Россию авторитарным соперником и «критической угрозой» для государства, вступающего в эпоху многополярного мира.
Захарова
Идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» XX века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, XXI-м, — написала она.
При этом дипломат добавила, что исторически сложно найти более авторитарного игрока, чем Британия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Картер назвал Россию «критической угрозой» из-за разработки новых подводных лодок. Он отметил, что разработки России вынуждают Лондон реагировать на «возникающие угрозы», поскольку Британии следует проводить курс на сдерживание.