Захарова рассказала о целях визита представителя ФРГ в Россию

https://static.news.ru/photo/b8c80e9a-7e79-11eb-9cc2-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнёрства», депутат бундестага Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта и принимал участие в переговорах по двусторонним отношениям между странами.

В ходе пребывания в нашей стране он (Заатхоф. —NEWS.ru) провёл встречи с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Государственной думе Павлом Завальным, — говорится в распространённом ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос журналистов.

Заатхоф также посетил администрацию Санкт-Петербурга и провёл встречу со спецпредставителем РФ по культурному сотрудничеству между странами Михаилом Швыдким. Обсуждался большой круг вопросов, относящихся к теме развития российско-германских общественно-политических отношений. По словам Захаровой, дипломат в ходе визита высказывал претензии по проблемным вопросам, в том числе обращал внимание на состояние гражданского общества в России.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство иностранных дел России отказалось комментировать публикацию французской газеты Les Echos, журналисты которой написали о тайной взаимной высылке дипломатов из России и Франции.