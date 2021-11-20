Захарова рассказала о положительных изменениях в диалоге между РФ и США
Захарова: в переговорном процессе между Россией и США есть позитивные изменения
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
16:22, 20 ноября 2021
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Global Look Press
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Переговорный процесс между Россией и США продолжается, есть позитивные изменения. В частности, ведётся диалог по вопросу стратегической стабильности. Одним из достижений является принятый Генассамблеей ООН проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Радио России».
Да, у нас остаётся глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнёрами, остаются неразрешёнными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример,— сказала дипломат.
Говоря о резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, Захарова подчеркнула, что ещё пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и США выступят сообща с таким программным документом.
Две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую — я сейчас имею в виду Вашингтон, который делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров <...>, — добавила представитель МИД.
Резолюция России и США по проблематике международной информационной безопасности была принята Генассамблеей ООН 3 ноября. В документе стороны призывают не допустить использования информационных технологий в террористических и преступных целях.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила на брифинге, что администрация США приветствует заявление российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. По её словам, в Вашингтоне также поддерживают активизацию усилий по достижению урегулирования в регионе.