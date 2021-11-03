Захарова рассказала, как Вашингтону наладить отношения с Москвой
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:20, 08 ноября 2021
Мария ЗахароваФото: mid/vk.com
Читайте нас в Google Новости
США должны предпринять шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос, есть ли шанс разрешить ситуацию с американскими визами и другими проблемами.
Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов, — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что в тупик ситуацию завела американская сторона.
Ранее стало известно, что в настоящее время «в регулярном режиме» проходят консультации с американским Госдепом по визовому вопросу. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев. У Москвы и Вашингтона есть шанс договориться о решении проблемы, пояснил он.