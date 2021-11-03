Захарова рассказала, как Вашингтону наладить отношения с Москвой

Фото: mid/vk.com

Коллективный Запад, организуя «саммит демократий», хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка. Однако одной теории для этого мало, получается химера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

О проведении президентом США Джо Байденом 9–10 декабря виртуального саммита с некоторыми мировыми лидерами по вопросам демократии рассказал в августе Белый дом. Этот саммит за демократию — очередная химера, которая...