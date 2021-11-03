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Захарова рассказала, как Вашингтону наладить отношения с Москвой

07:20, 08 ноября 2021
Захарова рассказала, как Вашингтону наладить отношения с Москвой Мария Захарова Фото: mid/vk.com
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США должны предпринять шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос, есть ли шанс разрешить ситуацию с американскими визами и другими проблемами.

Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в тупик ситуацию завела американская сторона.

Ранее стало известно, что в настоящее время «в регулярном режиме» проходят консультации с американским Госдепом по визовому вопросу. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев. У Москвы и Вашингтона есть шанс договориться о решении проблемы, пояснил он.

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