Захарова рассказала, как Киев обиделся на «холодный эстонский душ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале рассказала, как «холодный эстонский душ» президента Эстонии Кёрсти Кальюлайд обидел представителей власти Украины.

На Украине наделали много шуму слова тогда еще Президента Эстонии К.Кальюлайд, сказанные ей на многострадальной «Крымской платформе». <...>Холодный эстонский душ застал всех врасплох: такого развития событий после тёплого приёма и завышенных ожиданий никто не предполагал, — заявила Захарова.

По мнению Захаровой, слова президента Эстонии, Кёрсти Кальюлайд, о вступлении Украины в Евросоюз сильно задели Киев и, в частности, главу МИД, Дмитрия Кулебу. Кальюлайд заявила, что Киеву потребуется «20 лет работы», чтобы подходить «под требования членства ЕС», напомнив, что у страны имеются «проблемы с судами».

На резкое высказывание главы Эстонии ответил Кулеба: он заявил, что «эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений», и выразил разочарование в связи с неожиданной критикой со стороны Таллина.

Захарова рассудила, что причиной изменения политического вектора Кальюлайд в отношении Киева могло стать решение Брюсселя по вопросу членства Украины в ЕС.

Ранее Захарова высмеяла деятельность украинских политиков в Раде и предложили им переименовать свою страну на Укрусь.