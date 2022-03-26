Захарова рассказала, как идут российско-украинские переговоры

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о ходе российско-украинских переговоров. Дипломат в эфире телеканала ТВ Центр заявила, что процесс идёт «ни шатко, ни валко».

Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят переговоры. Ни шатко ни валко, растягивают, затягивают, — пояснила Мария Захарова.

Дипломат отметила, что инициатива о проведении переговоров изначально принадлежит украинской стороне. Но, считает представитель российского внешнеполитического ведомства, на самом деле они этого «за долгие годы не хотели».

Это всегда для них были манёвры для того, чтобы отвести взгляд, нарастить военный потенциал, продолжать изничтожать всеми способами, но при этом делать вид, что они, конечно, за мир и за переговорный процесс, — сказала Мария Захарова.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России цель переговоров с Украиной состоит в закреплении результатов спецоперации, а для Киева — в сохранении государства и обеспечении его развития.