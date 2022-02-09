Захарова рассказала, как быстро осуществить деэскалацию ситуации в Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что деэскалация на Украине возможна будет только тогда, когда её покинут западные военные инструкторы и иностранное вооружение. Кроме того, необходимо также, чтобы Киев отказался от учений с участием государств НАТО, пишет ТАСС.

Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнёры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с её территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории, — перечислила Захарова.

Как отметила представитель российского МИД, особо важно добиться выполнения минских договоренностей, «коль скоро именно западный мир сейчас ставит во главу угла тему Украины».

Для того, чтобы обеспечить региональную безопасность в широком смысле, Захарова выступила с предложением НАТО отказаться от политики «открытых дверей», а Киеву — вернуться к «нейтральному, внеблоковому статусу». По словам дипломата, необходимость данного статуса вытекает из принятой в 1991 году Декларацией о государственном суверенитете Украины.



Захарова призвала также прекратить «искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины» и принять практические меры, направленные на деэскалацию.

Ранее стало известно, что Россия направила США конкретный перечень вопросов по гарантиям безопасности и рассчитывает на получение конкретного письменного ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Москва приступила к прикладной стороне данного вопроса.

