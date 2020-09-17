Захарова раскрыла детали видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

https://static.news.ru/photo/aed7c158-f8ed-11ea-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеообращение президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением, — заявила дипломат.

Она уточнила, что 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября. Это будет центральное международно-политическое мероприятие года «для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности». Работа Генассамблеи в этом году будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.

Как писал NEWS.ru, Генеральная Ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму и Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она уточнила, что включение вопроса в повестку сессии поддержал 81 депутат, против выступили 17. В июле сообщалось, что сессия Генассамблеи ООН, посвящённая 75-летию всемирной организации, состоится 21 сентября.