Захарова раскрыла цель учений НАТО и Украины

«Бесконечная дестабилизация грани России» и переброска оружия и техники на Украину являются реальной целью учений Киева и НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия понимает , что данные совместные учения преследуют две глобальные задачи.

Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. <...> А второй момент — перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там, — сказала представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что в 2021 году Североатлантический альянс проводит на территории Украины семь учений. По мнению дипломата, сложившаяся в стране ситуация не слишком соответствует подобным мероприятиям.

Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счёту, — сказала она.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Российскую Федерацию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи её границ. Президент выразил надежду, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в итоге возобладают.

Военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze 2021 объединят рекордное число стран-участников. Манёвры пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря.