Захарова раскритиковала соцсети за блокировку политического контента

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Социальные сети не должны «манипулировать кнопками» и ограничивать политическую рекламу в периоды предвыборных кампаний. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что возможность высказаться по общественно значимым вопросам должна быть у всех в равной степени.

Если социальные сети заявляют о себе, как о площадке, где каждый человек, объединение, неправительственная организация могут высказывать свою точку зрения, нужно давать людям возможность высказываться и говорить на эти темы, — цитирует Захарову РИА Новости.

По её мнению, запрет на политическую информацию в преддверии выборов в той или иной стране свидетельствует об избирательном и подчас дискриминационном подходе интернет-площадок, а также о нарушениях свободы слова со стороны соцсетей.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что каждая страна имеет право на собственное законодательство, посягать на которое извне никто не вправе. Однако правила интернет-платформ, апеллирующие к нормам закона, должны быть чёткими и ясно сформулированными, а не меняться под давлением той или иной политической группировки.

Как писал NEWS.ru, Захарова также заявила о недопустимости поведения западных интернет-гигантов, которые игнорируют российское законодательство.

Ранее в Facebook, Instagram и Twitter оказались заблокированы материалы ряда российских СМИ. В Госдуме подобные ситуации назвали неприемлемыми, так как это нарушает нормы российского законодательства. В связи с этим депутаты намерены предложить решения, которые не допустили бы повторения подобных случаев.