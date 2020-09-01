Захарова раскритиковала позицию ЕС по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/75ab2b28-ec67-11ea-99f9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Позиция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии не соответствует принципам невмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране, — считает Захарова.

По её мнению, ЕС предпочёл задействовать нелегитимные односторонние санкции вместо создания условий для широкого национального диалога.

Дипломат подчеркнула, что звучат призывы к увеличению финансирования белорусских оппозиционных структур, в том числе тех, которые получают содействие в странах Европы, соседствующих с Белоруссией.

По словам Захаровой, такие действия идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это прописано в Хельсинкском акте.

Представитель МИД РФ надеется, что ЕС приведёт свои установки во внешней политике к этим и другим основополагающим принципам общеевропейской безопасности.

Встреча глав МИД стран ЕС прошла в Берлине 27–28 августа. На ней верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что Россия не станет вмешиваться в дела Белоруссии.

NEWS.ru писал, что МИД РФ обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Захарова заявила, что собрано «достаточно» доказательств таких действий.