Захарова раскритиковала позицию ЕС по Белоруссии

Позиция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии не соответствует принципам невмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране, — считает Захарова.
По её мнению, ЕС предпочёл задействовать нелегитимные односторонние санкции вместо создания условий для широкого национального диалога.
Дипломат подчеркнула, что звучат призывы к увеличению финансирования белорусских оппозиционных структур, в том числе тех, которые получают содействие в странах Европы, соседствующих с Белоруссией.
По словам Захаровой, такие действия идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это прописано в Хельсинкском акте.
Представитель МИД РФ надеется, что ЕС приведёт свои установки во внешней политике к этим и другим основополагающим принципам общеевропейской безопасности.
Встреча глав МИД стран ЕС прошла в Берлине 27–28 августа. На ней верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что Россия не станет вмешиваться в дела Белоруссии.
NEWS.ru писал, что МИД РФ обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Захарова заявила, что собрано «достаточно» доказательств таких действий.
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