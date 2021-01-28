Захарова раскритиковала политиков ФРГ за высказывания о событиях в РФ

https://static.news.ru/photo/0041bdbc-617d-11eb-8677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывания германской стороны и, в частности, главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно внутриполитических событий в России вызывают у Москвы недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Могу сказать, что в ближайшее время доведём до Министерства иностранных дел Германии, что считаем такие высказывания недопустимыми, — цитирует её РИА Новости.

Речь идёт о заявлении Мааса по поводу несогласованных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших в России 23 января. Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что арестованного судом блогера необходимо немедленно освободить, как и задержанных участников митингов. По его словам, они протестовали мирно, поэтому для их задержания не было оснований.

Маас добавил, что Германия будет следить за судом над Навальным, а затем обсудит реакцию на него в Совете Европы. За освобождение Навального высказывались также главы МИД стран «Большой семёрки».

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ назвали это грубым вмешательством во внутренние дела государства. Захарова призвала Запад не учить Россию демократии, а заботиться о сохранении таковой у себя и сосредоточиться на собственных проблемах.