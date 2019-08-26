https://static.news.ru/photo/c113224e-8739-11e9-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала G7, которую называют «клубом либеральных демократий». По её словам, выглядит забавным то, что в данном клубе почему-то не придерживаются либерализма — ни политического, ни экономического.

Своё мнение она опубликовала в Facebook .

Если речь идёт о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат — свобода мировоззрения... Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живёт согласно утверждённым кем-то ценностям? — говорится в сообщении Захаровой.

Она отметила, что раньше в G7 придерживались либерализма, но теперь там проявляют «нетерпимость к мирному инакомыслию». При этом экономические модели стран, входящих в данную международную организацию, обеспечиваются не рыночными механизмами, а «жесточайшим государственным протекционизмом». Он реализуется при помощи санкций и финансовых манипуляций.

Ранее News.ru сообщал, что Мария Захарова высказалась об идее президента США Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию. По её мнению, данная ситуация похожа на возвращение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году. В качестве примера она привела позицию датской королевской семьи, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители, а Крым стал российским регионом именно после проведённого в 2014 году референдума.