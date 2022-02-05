Захарова раскритиковала Bloomberg за фейк о вторжении России на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала фейковые публикации американского агентства Bloomberg и немецкой газеты Bild о «начале вторжения» на Украину и «плане захвата» страны. В Telegram она назвала авторов данных материалов извращенцами.

Дипломат заявила, что Bloomberg не в первый раз публикует фейки о России и Украине. По её словам, две недели назад издание опубликовало материал о якобы российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину.

Немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы», — написала Захарова.

Она считает, что появление подобных публикаций является частью «глобального информационно-политического шмарофона натовских желаний».

Мы много раз наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё, — подчеркнула дипломат.

Прошлой ночью агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о начале «вторжения России» на Украину свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Он предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Bloomberg-ньюс».