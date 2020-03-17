https://static.news.ru/photo/0af99252-6854-11ea-9500-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временное ограничение на въезд в РФ до 1 мая для иностранных граждан и лиц без гражданства, включая граждан Белоруссии, было введено в целях обеспечения безопасности в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отмечается, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств иностранных государств в РФ, официальных представителей иностранных государств, членов их семей, водителей и экипажей международных автомобильных сообщений, морских и речных судов, поездов.

В этой связи дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают приём документов, оформление и выдачу всех категорий виз, за исключением виз вышеупомянутым лицам, — говорится в заявлении.

Российские власти закрыли границу с Белоруссией 16 марта. Эти меры связаны с распространением коронавируса нового типа. Белорусский президент выразил недоумение таким решением Москвы. Он заявил, что намерен обсудить закрытие границы в телефонном разговоре с Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не проводили телефонный разговор в понедельник, 16 марта. На вторник разговор тоже не запланирован.