Временное ограничение на въезд в РФ до 1 мая для иностранных граждан и лиц без гражданства, включая граждан Белоруссии, было введено в целях обеспечения безопасности в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отмечается, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств иностранных государств в РФ, официальных представителей иностранных государств, членов их семей, водителей и экипажей международных автомобильных сообщений, морских и речных судов, поездов.
В этой связи дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают приём документов, оформление и выдачу всех категорий виз, за исключением виз вышеупомянутым лицам, — говорится в заявлении.
Российские власти
Как ранее писал NEWS.ru, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не проводили телефонный разговор в понедельник, 16 марта. На вторник разговор тоже не запланирован.
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