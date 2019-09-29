https://static.news.ru/photo/bafd54d6-e302-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что устроенный США визовый скандал нанёс удар по реноме Организации Объединенных Наций (ООН). По её словам, подобные проблемы начались давно, и некоторые заседания переносятся из Нью-Йорка, поскольку ведущие игроки не получают американские визы.

Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединенных Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор, — отметила Захарова в эфире Первого канала .

Ранее News.ru сообщал, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Майклом Помпео на полях Генассамблеи ООН были конструктивнее их диалога в Сочи 14 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на этот раз состоялся действительно предметный разговор без «реверансов» ни с одной из сторон. На повестке стояла ситуация на Украине и в Сирии, а также предшествовавший форуму визовый скандал с российской делегацией.