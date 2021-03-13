Захарова прокомментировала утечку материалов МИД Великобритании

https://static.news.ru/photo/475be3be-84cb-11eb-8006-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что публикация материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о независимой от политики прессы в королевстве.

Об этом Захарова заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что были обнародованы документы, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, согласно которым Лондон якобы через посредников поддерживал работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть блогеров в русскоязычном сегменте Сети для «создания условий по смене режима в России».

Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента, — сказала Захарова.

Она также добавила, что в дискредитации британских СМИ немаловажную роль сыграло скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В ходе беседы с американской журналисткой те рассказали, что институт монархии находится в негласном сговоре с таблоидами, где каждая персона имеет уже свою роль.

В общем они рассказали достаточно много, чтобы сделать вывод, что никакой беспристрастности, самое главное — независимости и объективности у британских таблоидов нет, — пояснила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России, комментируя интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, назвала откровения супругов «обрушением декораций». По её словам, из интервью следует, что даже представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если «неугодны правящей верхушке». Захарова уверена, что британские медиа «с подачи власть имущих» могут «извратить с точностью до наоборот» любую тему. По её мнению, это произошло с отравлением конфликтовавшего с ФСБ россиянина Александра Литвиненко, олигархом Борисом Березовским, отравлением в Лондоне бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также с сирийской организацией «Белые каски», писал NEWS.ru.