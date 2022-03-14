Захарова прокомментировала уголовное дело против неё на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о якобы направленных Китаю просьбах по военной поддержке спецоперации на Украине. По его словам, Россия может сама завершить начатое «в срок и в полном объёме».

Газеты сейчас многое пишут, поэтому не стоит это воспринимать как первоисточник. <…> Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, — резюмировал Песков. Он добавил, что всё «развивается по плану». Тем...