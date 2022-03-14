Захарова прокомментировала уголовное дело против неё на Украине
Захаова назвала сюрреализмом уголовное дело, возбужденное против неё на Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:11, 15 марта 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сюрреализмом киевского режима назвала возбуждённое против нее на Укарине уголовное дело официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такие ассоциации у неё возникли в связи с тем, что в тот же день в Донецке из-за падения ракеты «Точка-У» погибли мирные жители. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
Как же это символично — в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима, — написала Захарова.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о том. что в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и начальника войск РХБЗ ВС РЫ Игоря Кириллова возбуждены уголовные дела.
В результате удара украинской ракеты 14 марта у Дома правительства в центре Донецка погибли 20 человек. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.