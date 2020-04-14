Захарова прокомментировала статью о подрыве РФ американской науки

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Статья The New York Times о том, что президент РФ Владимир Путин якобы занимался дезинформацией, чтобы «посеять панику в США и способствовать распространению смертельных болезней», является ярким примером дезинформации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Начните с The New York Times. Материл «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза, — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что американский госсекретарь Майкл Помпео обещал привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации» о пандемии.

Как писал NEWS.ru, в материале американского издания подчёркивается, что российский лидер якобы «сыграл принципиальную роль в распространении ложной информации о коронавирусе». Таким способом он хочет дискредитировать Запад и уничтожить врагов изнутри.