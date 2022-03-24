Захарова напомнила слова Олбрайт об оправданной гибели иракских детей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщила она в интервью телеканалу CCTV, такая встреча будет возможна только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами.

(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не...