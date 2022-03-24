Захарова напомнила слова Олбрайт об оправданной гибели иракских детей
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:23, 24 марта 2022
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт в своём Telegram-канале. Она напомнила, как Олбрайт оправдала гибель полумиллиона детей в Ираке, а также о дружбе покойной со связанными с торговлей человеческими органами властями в Косово.
Мадлен Олбрайт, Госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений. Но не только бомбардировки сербов записаны в ее актив. «Лесли Шталь: «Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло более полумиллиона детей.
Больше, чем в Хиросиме. И как Вы думаете, оправдано ли это?» Мадлен Олбрайт: «Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано», — написала Захарова.
Дипломат также поинтересовалась, под какие санкции за свои преступления попала Олбрайт, и констатировала, что ни под какие.
Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы, — подчеркнула Захарова.