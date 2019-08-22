https://static.news.ru/photo/cab0b5b0-c4a5-11e9-922a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, связавшего участие России в G8 с возвращением Крыма и с прекращением конфликта в Донбассе.

Зеленский заявлял о том, что эти события покажут, что Россия готова «занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) — означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию «семёрка» обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно, — написала Захарова в Facebook.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «Большой восьмёрки», если вернёт Крым.