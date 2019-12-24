https://static.news.ru/photo/b0266ba0-2660-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 24 декабря, прокомментировала ситуацию вокруг информационного агентства Sputnik в Эстонии, в отношении журналистов которого Таллин применяет санкции.

Ранее глава внешнеполитического ведомства европейского государства Урмас Рейнсалу назвал указанное СМИ «средством пропаганды».

Захарова сказала, что российская сторона считает такое отношение к информагентству неприемлемым и необоснованным. По её словам, если у Эстонии есть доказательства несоответствия деятельности подразделения Sputnik принципам журналистики, то их необходимо предоставить публично.

Если же аргументов в пользу позиции Таллина нет, говорит Захарова, эстонской стороне следует извиниться.

Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналисткой деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления, — заявила официальный представитель МИД РФ. Её высказывания обнародованы на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который назвал агентство Sputnik «средством пропаганды».

Политик отметил, что в международном законодательстве не содержится такого понятия, и усомнился в правильном понимании эстонскими властями термина «верховенство закона». Пушков назвал «абсолютно несостоятельной и комичной» правовую деятельность агентства на основе субъективного мнения.